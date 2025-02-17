Типичные ошибки в ресторане, выдающие наше невежество

Эксперт по этикету Ольга Свежакова уверена, что умение правильно вести себя в дорогом ресторане или кафе важно для современного человека. Но большинство из нас не воспитывались в пансионах благородных девиц и понятия не имеют о негласных правилах посещения таких мест, сообщает Zakon.kz.

Ольга Свежакова помогла исправить этот пробел в знаниях и перечислила типичные ошибки, свойственные многим гостям ресторанов и кафе.

Ошибки при входе: раздеваемся не в том порядке

Если вы пришли в заведение в сопровождении спутника (коллеги, мужа, возлюбленного), то не спешите снимать с себя верхнюю одежду и поскорее продемонстрировать наряд. Надо дождаться, пока мужчина проявит участие и поможет вам раздеться.

"Кавалер всегда одет". Сначала кавалер помогает раздеться даме, затем раздевается сам. Дама в это время может поправить прическу, например. И когда придет время уходить, кавалер сначала одевается сам, затем помогает даме", – пояснила эксперт.

Бежим вперед паровоза

Конечно, возникает соблазн продефилировать к столику перед мужчиной, чтобы он успел полюбоваться вашим новым платьем и фигурой. Но это не тот случай. В ресторане принято следовать за хостес, которая провожает гостей до нужной локации. Далее идет мужчина, и уже потом его спутница. У столика даме положено не садиться первой, а подождать, пока кавалер отодвинет для нее стул, помогая устроиться поудобнее.

Не знаем, куда девать сумочку

Дамская сумочка всегда должна быть под рукой, в гардеробе ее мало кто оставляет. Куда удобнее поставить ее на соседний с собой стул. Но тут есть важный нюанс. Сумку нужно не ставить, а класть на сиденье, чтобы не создавать визуальный барьер. А если решили повесить ее на ремешок за спинку своего стула, то лучше разместить ее слева.

"Рекомендуется вешать сумку слева, так как официанты подают блюда справа, и не хотелось бы, чтоб при этом официант запнулся о сумочку", – пояснила Ольга Свежакова.

Путаемся в приборах

"Если вы оказались в ресторане, где накрывают полный куверт (набор приборов на одну персону), то не стоит этого пугаться. В зависимости от того, что вы заказали, лишние приборы унесут, и вам нужно будет двигаться от края к центру, меняя приборы при подаче новых блюд", – советует эксперт по этикету.

Лучше заранее осведомиться у официанта, каким прибором принято есть то или иное блюдо, особенно если для вас оно новое и вы побаиваетесь предстать в невыгодном свете.

Режем еду сразу на несколько кусков и заливаем соусом

В европейском столовом этикете принято сохранять эстетичный вид блюда на тарелке как можно дольше. Лучше отрезать небольшую порцию и, съев ее, приниматься за новую. То же самое касается соусов, которые подают в отдельной посуде. Зачастую мы стремимся налить его побольше, прямо на еду по всей ее поверхности. Даже если привыкли делать так дома, в ресторане умерьте свои аппетиты.

"Как правило, соус наливают в правый верхний угол и макают в него кусочки. Левый нижний угол служит "складом" для косточек и прочих несъедобных составляющих", – советует специалист.

Держим бокал за чашу и фотографируемся с вином

По правилам этикета держать бокалы правильнее за ножку, хотя этот момент до сих пор вызывает немало разногласий. Считается, что за чашу брать удобнее, особенно если бокал большой и содержимого в нем много. Однако в этом случае есть риск оставить на стекле свои отпечатки пальцев, из-за чего бокал начинает выглядеть крайне неэстетично.

"Что касается снимков и селфи с фужерами за столом, это тоже не лучшая идея. Фотографироваться с бокалом для дам считается дурным тоном, ведь это не аксессуар и не достопримечательность", – предупреждает эксперт.

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