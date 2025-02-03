Психологи дали 10 советов, как "запороть" отношения

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О том, как найти партнера и построить с ним здоровые отношения, написано много статей, книг и постов. Российские психологи пошли другим путем. Они поделились вредными советами, которые "помогают" оставаться одиноким, сообщает Zakon.kz.

1. Почаще залезайте в смартфоны друг друга Если получится, делайте это, пока партнер спит или вышел в соседнюю комнату. Риск быть пойманным так будоражит! А после того, как вас застанут на месте преступления, такие страсти разыграются. 2. Обманывайте, это лучшая тактика Врите везде, где только можно. Начните с чего-то незначительного, несущественного. Это всерьез озадачит партнера. Отточив мастерство, переходите к более глобальным вещам, и "это не я выпила весь кофе" быстро превратится во "все кончено – развод!". 3. Постоянно ворошите прошлое Чем больше наворошите, тем лучше. Не забывайте беспрестанно отпускать комментарии в адрес бывших – ваших и вашего партнера, делайте это минимум раз в день. Не уставайте напоминать благоверному о том случае, когда он опоздал с подарком на день рождения, или отменил свидание, или слишком долго глазел на официантку. 4. Не отвечайте Игнорируйте сообщения – или ограничивайтесь максимально короткими ответами. "Ок", "норм" – то, что нужно. Это помогает человеку понять, что общаться с ним вы не очень-то и хотите, его самооценка падает, вы на коне. Если вас прижмут к стенке, отпирайтесь изо всех сил: говорите, что просто не получили сообщение. 5. Постарайтесь соблазнить максимумом его/ее друзей Чем ближе друзья, тем лучше. 6. Предполагайте, обвиняйте, нападайте Для начала выдвиньте предположение. Дайте ему созреть. Теперь обвиняйте. И, наконец, словесно нападайте. 7. Поменяйте статус в соцсетях Все должны знать, что теперь вы вместе, ведь то, что подумают ваши подписчики, важнее того, что думает ваш партнер. 8. Не меняйте статус в соцсетях А если этого не сделал ваш партнер, возвращайтесь на два шага назад – предполагайте, обвиняйте, нападайте. 9. Подпишитесь на всех привлекательных парней/девушек в соцсетях И обязательно пишите под постами комментарии с двусмысленными эмодзи. 10. Демонстрируйте неуважение на людях Купите напиток не своей девушке, а хорошенькой незнакомке, которая скучает в одиночестве. Так все станет ясно не только вашей благоверной, но и окружающим. В начале отношений токсичные люди хорошо маскируются под хороших. Распознать их непросто, но психологи собрали основные черты манипуляторов, на которые стоит обратить внимание.



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