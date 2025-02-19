Почему Тельцы и Близнецы окажутся в центре удачи весной 2025 года

Астрологи уверены, что в эпицентре удачи и позитивных перемен весной 2025 года окажутся лишь два представителя зодиакального круга. Так, если верить положению планет, сначала фортуна улыбнется Тельцам, а затем – Близнецам, сообщает Zakon.kz.

Первый фаворит весны 2025 – Телец . Представители этого знака ощутят колоссальный прилив энергии и везения, особенно в финансовой сфере. Весна подарит Тельцам возможности для карьерного роста, выгодных инвестиций и новых источников дохода. В личной жизни Тельцов ждут яркие эмоции и гармония, особенно в период с марта по апрель.

Второй знак, которому звезды благоволят весной 2025, – Близнецы . С конца мая перед ними откроются новые возможности. Близнецы почувствуют мощный подъем во всех сферах жизни: их ждет удача в бизнесе, творчестве, обучении и путешествиях. Это время, как отмечено в публикации "Стерлеград", когда можно смело рисковать, запускать амбициозные проекты и пробовать себя в новом деле. В любовной сфере звезды также готовят приятные сюрпризы: вероятность романтических встреч возрастает, а существующие отношения наполнятся легкостью и вдохновением.

Конечно же, специалисты советуют действовать и использовать все шансы, а не ждать у моря погоды.

Также в 2025 году астрологи обещают, что в личной жизни некоторых представителей зодиакального круга произойдут яркие перемены. Так, романтические перспективы предвидятся у Близнецов, Львов, Весов, Козерогов и Рыб.

Ранее стало известно следующее: двум представителям зодиакального круга всегда удается выходить победителями из любой ситуации, находить верные решения и привлекать к себе возможности, словно магнитом. Львы и Стрельцы рождены под счастливой звездой и удача – их верный спутник.