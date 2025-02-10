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Советы

Лев и Стрелец – победители по жизни: как удача всегда сопровождает эти знаки

Лев и Стрелец – победители по жизни, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:13 Фото: pxhere
Астрологи уверены, что двум представителям зодиакального круга всегда удается выходить победителями из любой ситуации, находить верные решения и привлекать к себе возможности, словно магнитом. Они рождены под счастливой звездой, и удача – их верный спутник, сообщает Zakon.kz.

Астрологи предполагают, что их секрет в том, что они просто умеют замечать шансы и не боятся действовать.

Лев

Настоящий король зодиака, обладающий врожденной харизмой, уверенностью и даром вдохновлять окружающих.

Люди, рожденные под этим знаком, не только амбициозны, но и умеют брать ответственность, что делает их прирожденными лидерами. Львы словно интуитивно чувствуют, куда направить свои силы, чтобы достичь максимального результата.

Они легко оказываются в центре внимания, а их природное обаяние открывает перед ними двери, которые для других остаются закрытыми. К тому же их правящая планета, Солнце, дарит им бесконечную энергию и внутренний свет, что делает их неотразимыми в любых начинаниях.

Стрелец

Еще один знак, которому покровительствует сама удача. Его управитель – Юпитер, планета изобилия и благоприятных возможностей.

Стрельцы обладают природной легкостью, оптимизмом и жаждой к приключениям, что помогает им оказываться в нужное время в нужном месте. Их открытость новому, умение рисковать и вера в свои силы часто приводят к внезапным прорывам, будь то карьера, личная жизнь или финансовое благополучие.

Даже в сложных ситуациях, как отмечено в публикации "Стерлеград", Стрельцы не теряют веры в лучшее и находят выход там, где другие видят тупик.

Ранее таролог Марианна Басс заявила, что в феврале 2025 года ожидается ряд астрономических и астрологических событий, которые могут оказать влияние на различные знаки зодиака.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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