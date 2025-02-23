Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет удача в марте 2025 года
Фото: freepik
Астролог Тамара Глоба прогнозирует, что начало весны принесет неожиданные возможности и значимые перемены в жизни многих людей. Влияние Юпитера и Сатурна, а также частичное солнечное затмение могут повлиять на карьеру, финансы и личные отношения, сообщает Zakon.kz.
Особенно удачным март станет для трех водных знаков:
Раки — новые знакомства и перспективные поездки помогут в карьере, но важно соблюдать баланс, чтобы избежать выгорания, пишет портал Говорит Уфа.
Скорпионы — успех в деловой сфере и развитие личных отношений, однако влияние Марса требует внимательного отношения к здоровью.
Рыбы — прилив сил и вдохновения позволит реализовать амбициозные проекты, главное — не бояться перемен.
Весна 2025 года станет для Раков, Скорпионов и Рыб временем личного и профессионального роста, открывая перед ними новые возможности.
Ранее названы знаки восточного гороскопа, которые смогут разбогатеть весной.
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