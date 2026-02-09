#Казахстан в сравнении
Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому февраль принесет удачу во всех сферах

Тамара Глоба, астрология, гороскоп, прогноз, февраль , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 01:57 Фото: Instagram/tamaragloba
Популярный астролог Тамара Глоба назвала февраль благоприятным месяцем для представителей знака Льва, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в начале месяца основное внимание будет сосредоточено на семье и бытовых вопросах, однако уже во второй половине периода откроются новые возможности практически во всех сферах жизни, пишет Клопс.Ru.

Первые недели февраля пройдут под знаком дома и заботы о близких. Львам предстоит решать вопросы, связанные с детьми, отношениями и жильем. Астролог советует проявлять повышенную осторожность в поездках и повседневных делах, так как именно этот этап заложит фундамент для будущих успехов.

Во второй половине месяца ситуация заметно изменится. Тамара Глоба отмечает, что Львов ждут неожиданные творческие и финансовые шансы, которые могут прийти через дальние контакты или нестандартные источники. Обстоятельства будут складываться благоприятно, а поддержка со стороны окружающих поможет реализовать самые смелые планы.

Ранее Тамара Глоба назвала знак зодиака, который окажется в центре внимания в феврале.

Айсулу Омарова
