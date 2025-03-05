Четыре знака зодиака попали в "черный список" на этой неделе

Эта неделя может оказаться настоящим испытанием для некоторых знаков зодиака. Астрологи перечислили тех, кому стоит опасаться за дела на работе и в личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Овен

Работа и карьера могут стать настоящим полем битвы. Вы почувствуете, что ваши усилия не оценивают по достоинству, и это может вызывать раздражение. Лучшее, что вы можете сделать – не ввязываться в споры.

Близнецы

Вам может показаться, что вас не слышат, не понимают и даже нарочно провоцируют. Будьте осторожны в словах. Одно неосторожное замечание может привести к крупной ссоре.

Рак

Эмоциональные бури этой недели могут выбить вас из колеи. Возможны неприятные разговоры с друзьями или партнером, которые оставят осадок. Вам нужно держать дистанцию от токсичных людей.

Дева

Это не лучшее время для крупных покупок или инвестиций. Лучше воздержаться от рисков. Вам нужно пересмотреть бюджет и избегать спонтанных решений, чтобы не оказаться в еще более сложной ситуации.

Ранее были названы самые капризные мужчины по знаку зодиака.

