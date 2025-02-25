Названы четыре знака зодиака, которые попали в "черный список" Вселенной
Телец
Окружающие могут ожидать от вас большего, чем вы готовы дать, и это будет вызывать внутренний протест. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и четко расставлять границы.
Лев
Возможно, кто-то из вашего окружения бросит вызов вашему авторитету или вам придется доказывать свою компетентность на работе. Важно сохранять уверенность, но не идти на поводу у гордыни.
Скорпион
Старые обиды или нерешенные вопросы дадут о себе знать, заставляя вас вернуться к прошлым ситуациям. Не бойтесь честного разговора, даже если он будет сложным.
Козерог
Перед вами возникнут испытания, связанные с финансами или долгосрочными проектами. Возможно, вам придется пересмотреть свои планы, так как обстоятельства начнут меняться не в вашу пользу. Не делайте поспешных шагов.
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