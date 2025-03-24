Названы самые беззаботные знаки зодиака

В современном мире стресс стал нормой, но есть люди, которые, кажется, не знают, что такое переживания. Они не заморачиваются по мелочам, легко отпускают проблемы и живут по принципу "все наладится". Какие знаки зодиака славятся своим невозмутимым спокойствием – в материале Zakon.kz.

Стрелец — король беззаботности

Стрельцы живут по принципу "будет день — будет пища". Они редко переживают из-за мелких проблем, не любят брать на себя лишнюю ответственность и считают, что париться — это удел скучных людей. Для них важен юмор, даже если вокруг все рушится, пишет Клопс.Ru.

Водолей — философ без забот

Водолеи не только не парятся, но и не понимают, зачем тратить время на беспокойство. Им безразлично мнение окружающих, общественные нормы и повседневные хлопоты. Они легко забывают о важных делах, потому что "не в настроении". Водолей предпочитает жить в своем мире и не обращать внимания на то, что не вдохновляет.

Телец — ленивый пофигист

Если Телец не видит в чем-то смысла или выгоды, он просто игнорирует ситуацию. Уговорить его что-то менять трудно, ведь для него комфорт важнее всего. Если проблема его не затрагивает, он ее просто не замечает.

Таким образом, каждый из этих знаков по-своему владеет искусством жить без лишних переживаний, позволяя себе быть спокойными даже в самых сложных ситуациях.

Ранее известный астролог назвала три знака зодиака, которые буквально возродятся в апреле.

