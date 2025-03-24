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Известный астролог назвала три знака зодиака, которые буквально возродятся в апреле

астрология, гороскоп, астрологические карты, , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 17:54 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба предсказывает период обновления и значительных перемен для трех знаков зодиака в апреле 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По мнению Глобы, Рыбы, Раки и Скорпионы ощутят, как их жизнь наполняется светом новых возможностей, открывая перспективы для личного и профессионального развития.

Рыбы

В апреле Рыбы почувствуют мощный прилив вдохновения, который станет движущей силой для реализации даже самых амбициозных проектов. Это время, чтобы смело идти вперед и проявлять инициативу. Гармоничное влияние Венеры и Нептуна значительно усилит творческий потенциал Рыб, обеспечивая им успех в художественной и креативной деятельности. Астролог рекомендует не опасаться перемен, ведь они приведут к долгожданным результатам. В личной сфере возможно укрепление существующих отношений или зарождение новых, полных романтики историй.

Раки

Апрель ознаменуется для Раков карьерным ростом и появлением перспективных знакомств. Новые идеи получат поддержку со стороны начальства или коллег, что откроет двери к реализации планов. Возможны важные поездки, которые станут началом новых возможностей. Однако Ракам важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать истощения. В отношениях с близкими людьми уделите больше внимания взаимопониманию.

Скорпионы

Скорпионы ощутят прилив сил и уверенности в себе. Успех будет сопутствовать им как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Влияние Марса наделит Скорпионов решимостью и энергией, необходимыми для достижения поставленных целей. Однако астролог предупреждает о важности заботы о здоровье, рекомендуя избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Апрель также благоприятен для укрепления связей с партнером или для начала новых, значимых отношений.

Ранее астролог предупредила о переменах в жизни людей на фоне солнечного затмения, которое случится 29 марта 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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