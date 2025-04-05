Астрологи назвали главного счастливчика уикендов 5-6 апреля
Этот счастливчик – Дева
Текущие выходные могут стать для Дев временем отдыха и неожиданных подарков судьбы. Астрологи в один голос пророчат этому знаку Зодиака настоящий звездопад удачи. Энергия будет способствовать внутренней гармонии, приятному общению и творчеству.
В финансовых вопросах – зеленый свет: возможны небольшие прибыли или выгодные покупки, которые принесут радость. Девы будут излучать харизму и уверенность, а это, как известно, притягивает не только взгляды, но и новые шансы.
Девы могут получить хорошие новости или приятную неожиданность – что-то, что вдохновит на новые свершения. Это может быть как неожиданный звонок от человека, с которым давно хотелось восстановить связь, так и предложение, от которого просто невозможно отказаться.
Воскресенье, 6 апреля, подарит представителям этого знака зодиака время для себя и возможность восстановить силы.
Ранее астролог составила прогноз на ближайшую неделю.