Астрологи назвали главного счастливчика уикендов 5-6 апреля

На календаре снова выходные – время, когда каждый мечтает об отдыхе, уюте и восстановлении сил. По словам астрологов, 5 и 6 апреля космические энергии сойдутся в чрезвычайно благоприятном сочетании для одного знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Этот счастливчик – Дева

Текущие выходные могут стать для Дев временем отдыха и неожиданных подарков судьбы. Астрологи в один голос пророчат этому знаку Зодиака настоящий звездопад удачи. Энергия будет способствовать внутренней гармонии, приятному общению и творчеству.

В финансовых вопросах – зеленый свет: возможны небольшие прибыли или выгодные покупки, которые принесут радость. Девы будут излучать харизму и уверенность, а это, как известно, притягивает не только взгляды, но и новые шансы.

Девы могут получить хорошие новости или приятную неожиданность – что-то, что вдохновит на новые свершения. Это может быть как неожиданный звонок от человека, с которым давно хотелось восстановить связь, так и предложение, от которого просто невозможно отказаться.

Воскресенье, 6 апреля, подарит представителям этого знака зодиака время для себя и возможность восстановить силы.

Ранее астролог составила прогноз на ближайшую неделю.