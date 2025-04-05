Известный астролог рассказала об испытаниях, которые ждут нас 5 апреля

Сегодня, 5 апреля 2025 года, первый выходной день апреля – очень организованный. Об этом рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с раннего утра и до 22:00 по московскому времени (до 00:00 по времени Астаны) Луна и Сатурн образуют гармоничный дуэт.

"Самое время планировать бюджет, составлять графики, выполнять то, что обещали – например, детям. И еще сегодня подходящий день, чтобы решать вопросы с недвижимостью, ремонтом, заниматься наведением порядка дома или на даче", – написала в субботу Володина в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что с 22:00 (с 00:00 по времени Астаны) нас будет испытывать напряженный аспект от Марса.

"Если накопились обиды на партнера – лучше высказаться и "выпустить пар". Но не затягивайте и с примирением, ведь с 23:00 (с 01:00 по времени Астаны) это сделать будет проще с помощью поддержки от Венеры", – заключила Василиса.

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