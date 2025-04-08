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Астрологи назвали три знака, которым повезет 8 апреля

Рука, божья коровка, небо, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 05:40 Фото: pixabay
Рассказываем, какие три знака зодиака получат 8 апреля от звезд помощь и поддержку, и дополнительную порцию удачи, сообщает Zakon.kz.

Овен

Многим Овнам сегодня представится шанс на карьерное повышение – постарайтесь его не упустить. И не бойтесь неожиданностей: сегодня их будет в избытке, но, если не растеряетесь, без труда справитесь со всеми да еще и сумеете обернуть изменившиеся обстоятельства себе на пользу.

Дева

Сегодня вы можете заложить прочный фундамент своих будущих успехов, но удастся это только тем Девам, которые сумеют не отвлекаться по пустякам и станут уверенно продвигаться к своей цели. Беритесь за сложные задачи, не бойтесь роли лидера, а также не стесняйтесь привлекать внимание к своим успехам: так вы сможете укрепить свою репутацию в глазах руководства и, возможно, получить интересное предложение.

Рыбы

При любых сложностях рассчитывайте на свое обаяние – именно оно сегодня будет вашим главным помощников. Какие бы вопросы вы ни решали и к каким бы людям, в том числе и очень влиятельным, ни обращались, верьте в себя и улыбайтесь – все получится. Сегодня даже давние недруги будут готовы пересмотреть свое к вам отношение в лучшую сторону.

Ранее звезда "Битвы экстрасенсов", ясновидящая из Казахстана Кажетта Ахметжанова рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака с 7 по 13 апреля.

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Аксинья Титова
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