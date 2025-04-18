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Астрологи предсказали "чудо" в жизни трех знаков зодиака в эти выходные

Геометрия, иллюзия, обман, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 22:39 Фото: pixabay
Астрологи обещают: эти выходные могут стать особенными для трех знаков – звезды подготовили подарок, который напомнит им о том, что чудеса возможны, сообщает Zakon.kz.

Весы

Вы давно ждали знака, что двигаетесь в правильном направлении, – и он придет. Будь то неожиданный комплимент, предложение или счастливое совпадение, вы почувствуете: вас действительно поддерживает нечто большее.

Стрелец

Возможно, вы случайно услышите фразу, которая перевернет ваше мышление, или получите шанс, о котором и не мечтали. Эти выходные принесут чувство, будто весь мир говорит с вами на одном языке.

Водолей

Вы можете получить неожиданный материальный или символический подарок – то, что подтолкнет к новым идеям или укрепит веру в себя. Это может быть даже небольшая вещь, но ее значение окажется гораздо глубже.

Ранее астрологи пообещали, что конец недели принесет триумфальный успех четырем знакам зодиака.

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Аксинья Титова
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