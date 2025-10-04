Астрологи выделили три знака зодиака, для которых выходные станут переломными

Эти выходные могут стать поворотным моментом для некоторых представителей зодиакального круга. Астрологи отмечают три знака, для которых завершение недели принесет перемены, неожиданные события и новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для Овнов выходные обещают быть насыщенными. Внезапные обстоятельства могут подтолкнуть вас к решению, которое изменит привычный ход дел. Это хорошее время для активных действий и инициатив. В личной жизни возможны новые эмоции или неожиданный разговор, который поможет лучше понять близкого человека.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам предстоит важный внутренний перелом. Эти выходные покажут вам, какие цели действительно стоят усилий. Возможно, придется отказаться от лишнего, чтобы сосредоточиться на главном. В личных отношениях проявите осторожность: искренность поможет снять напряжение, а доверие станет основой для будущих шагов.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов выходные станут временем перемен в планах. Неожиданные события могут внести коррективы, но в итоге это окажется вам на руку. Будьте готовы к тому, что привычный порядок немного нарушится. В финансовых вопросах проявите бдительность: перед вами могут открыться новые перспективы, если не упустить момент.

