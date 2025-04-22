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Советы

"Совсем скоро": денежный поток обрушится на представителей трех знаков зодиака

Богатство, обувь, ноги, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 05:40 Фото: pexels
Астрологи рассказали, что для некоторых знаков зодиака текущая неделя будет периодом денежных поступлений, выгодных предложений и удачных вложений, сообщает Zakon.kz.

Близнецы

Возможна выгодная сделка, предложение о сотрудничестве или неожиданный источник дохода. Не бойтесь проявить инициативу – даже спонтанная идея может принести прибыль.

Дева

На этой неделе вы можете успешно закрыть финансовые "хвосты" и получить ощутимую выгоду от вложений, которые ранее казались незначительными. Важны детали – они откроют путь к доходу.

Козерог

Карьера, бизнес или проект, в который вы вложили много сил, начнет приносить реальную отдачу. Также возможны премии, повышение или признание, сопровождающееся финансовым бонусом.

Ранее денежные секреты всех знаков зодиака раскрыла Василиса Володина.

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Аксинья Титова
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