"Совсем скоро": денежный поток обрушится на представителей трех знаков зодиака
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Астрологи рассказали, что для некоторых знаков зодиака текущая неделя будет периодом денежных поступлений, выгодных предложений и удачных вложений, сообщает Zakon.kz.
Близнецы
Возможна выгодная сделка, предложение о сотрудничестве или неожиданный источник дохода. Не бойтесь проявить инициативу – даже спонтанная идея может принести прибыль.
Дева
На этой неделе вы можете успешно закрыть финансовые "хвосты" и получить ощутимую выгоду от вложений, которые ранее казались незначительными. Важны детали – они откроют путь к доходу.
Козерог
Карьера, бизнес или проект, в который вы вложили много сил, начнет приносить реальную отдачу. Также возможны премии, повышение или признание, сопровождающееся финансовым бонусом.
Ранее денежные секреты всех знаков зодиака раскрыла Василиса Володина.
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