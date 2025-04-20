Денежные секреты всех знаков зодиака раскрыла Василиса Володина

Звездная астролог Василиса Володина рассказала про денежные секреты каждого знака зодиака на вторую половину 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Денежную помощь могут оказать родственники. Могут быть выгодны вложения в недвижимость.

Телец

Золотых гор не обещаю, но если внимательно будете слушать окружающих и использовать эту информацию, точно повезет.

Близнецы

Умело вложить накопленное и получить прекрасный процент – Ваша история.

Рак

Профессионализм хорошо продается, умейте блеснуть экспертностью.

Лев

Ищите тайные источники прибыли или зарубежных клиентов.

Дева

Запустить с друзьями совместный проект? Неплохая идея! Только пусть вкладываются они.

Весы

На любимой работе есть шанс получить повышение зарплаты или нарастить прибыль в бизнесе.

Скорпион

Чудес не обещаю, разве что "выстрелит" какой-то из наукоемких проектов.

Стрелец

Наследство – это прекрасно, а еще доходы любимого человека тоже можно немножко считать своими.

Козерог

Ищите влиятельного партнера, с ним и деньги подтянутся.

Водолей

Озолотиться сложно, но деятельность на благо других людей, самоотдача или одна из помогающих профессий явно улучшат доходы.

Рыбы

Творческие проекты сулят славу и прибыль.

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