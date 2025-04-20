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Советы

Денежные секреты всех знаков зодиака раскрыла Василиса Володина

Денежный гороскоп на 2025 год, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 04:44 Фото: pixabay
Звездная астролог Василиса Володина рассказала про денежные секреты каждого знака зодиака на вторую половину 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Денежную помощь могут оказать родственники. Могут быть выгодны вложения в недвижимость.

Телец

Золотых гор не обещаю, но если внимательно будете слушать окружающих и использовать эту информацию, точно повезет.

Близнецы

Умело вложить накопленное и получить прекрасный процент – Ваша история.

Рак

Профессионализм хорошо продается, умейте блеснуть экспертностью.

Лев

Ищите тайные источники прибыли или зарубежных клиентов.

Дева

Запустить с друзьями совместный проект? Неплохая идея! Только пусть вкладываются они.

Весы

На любимой работе есть шанс получить повышение зарплаты или нарастить прибыль в бизнесе.

Скорпион

Чудес не обещаю, разве что "выстрелит" какой-то из наукоемких проектов.

Стрелец

Наследство – это прекрасно, а еще доходы любимого человека тоже можно немножко считать своими.

Козерог

Ищите влиятельного партнера, с ним и деньги подтянутся.

Водолей

Озолотиться сложно, но деятельность на благо других людей, самоотдача или одна из помогающих профессий явно улучшат доходы.

Рыбы

Творческие проекты сулят славу и прибыль.

Ох уж эти деньги. На днях психолог Екатерина Булгакова рассказала, как заметить первые признаки лудомании у близких людей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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