Как правильно организовать пикник на природе и какие игры подобрать для семьи

С наступлением теплых дней все чаще хочется выбраться шумной компанией на природу и отдохнуть от городской суеты. Наступает идеальное время для пикников, совместных чаепитий и встреч с друзьями. Как сделать так, чтобы отдых удался, в материале Zakon.kz.

Свежий воздух, хруст веток под ногами и незабываемый пейзаж вокруг, что может быть лучше пикника на природе? Особенно весной, когда солнце активно пригревает, а городские джунгли из стекла и бетона становятся тесными. Но прежде чем буквально броситься в объятия зеленых полян, стоит помнить: комфорт на природе начинается не с бутербродов, а с правильной подготовки.

Чтобы впечатления от такого выезда были исключительно приятными, важно не только взять с собой вкусную еду и хорошее настроение, но и правильно подобрать одежду. Экипировка для пикника должна быть одновременно удобной и практичной.

Например, футболка плюс теплая кофта или ветровка помогут регулировать температуру тела в течение дня. Обязательно с собой нужно взять головной убор, который защитит от солнца и ветра. Не будет лишним легкая куртка или дождевик: погода часто бывает непредсказуемой.

Немаловажный атрибут отдыха на природе – обувь. Те, кто часто выезжает за пределы города, берут с собой удобные кроссовки или же трекинговые ботинки, в которых будет удобно, а еще такая обувь защитит ноги от повреждений. Помимо этого, пристальное внимание нужно обратить на рюкзак и его содержимое. Сложить в него нужно солнцезащитные очки, крем от загара и спрей от насекомых – это те средства, которые значительно повысят уровень комфорта и безопасность отдыха.

Фото: freepik

Что необходимо взять на пикник: плед или водонепроницаемый коврик;

еду и напитки в холодильнике/термосе;

столовые приборы, мусорные пакеты;

аптечку;

для игр на природе: мяч, бадминтон, фрисби.

Идеи для активностей на природе

Пикник на природе – это не только отдых, но и развлечение, а также способ укрепить здоровье и провести время с пользой. Начать можно с простых и универсальных игр: бадминтон, мяч или фрисби. Эти игры подойдут для любой компании.

Любителям интеллектуального отдыха подойдут квизы и викторины на различную тематику, которые можно проводить прямо на пледе, под деревом или возле реки. Командная викторина укрепит любую компанию, будь то родственники или друзья. Можно поиграть в квиз по категориям, где все будут отвечать на вопросы из разных сфер: от природы и географии до истории и забавных фактов. Подготовьте вопросы заранее и разбейте всех участников на команды. Можно использовать карточки с вопросами или даже устроить интерактив, проведя мультимедийный квиз.

Еще одним развлечением на природе могут стать: мини-эстафеты, конкурсы на ловкость и скорость. Для этого заранее подготовьте необходимый реквизит. Например, пластиковые бутылки для прохождения препятствий, ложки и теннисные мячики для баланса, ленточки для старта и финиша. Придумайте задания: бег в мешках, перенос предметов на скорость, прыжки с препятствиями или ходьба с завязанными глазами по определенному маршруту. Но не забудьте убрать все после себя.

Если хочется спокойствия, йога или медитация помогут расслабиться и перезагрузиться. Такие занятия не требуют специальной подготовки, но дарят чувство внутренней гармонии, помогают восстановить эмоциональное состояние.

Можно включить в программу поход по окрестностям. Легкая прогулка, несложные восхождения на местности, сбор полевых цветов или фотосессия на природе. Все это сделает день насыщенным и запоминающимся. Главное – слушать себя и выбирать активности, которые дарят положительные эмоции и объединяют всех участников.

Популярная игра для всей семьи – турнир по бадминтону. Правила простые, но ажиотаж и веселье гарантированы.

Для детей подойдет поиск сокровищ или клада. Заранее спрятанные мелочи с подсказками заставят их бегать и разгадывать загадки, также можно подготовить целый квест.

Устройте конкурс по прыжкам на скакалке или кто дольше простоит на одной ноге.

Возьмите караоке-микрофон и устройте конкурс на лучшее вокальное исполнение.

Не забывайте про классические игры: "Крокодил", "Монополия", "Фанты". С возрастом эти игры становятся только веселее.

Помните, что пикник – это возможность вырваться из повседневной рутины и зарядиться позитивной энергией. Кстати, выезжая на природу, можно на день полностью отказаться от всех гаджетов и больше общаться с родными и друзьями.