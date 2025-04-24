"Не верьте словам": гороскоп на 25 апреля

Астрологи предупреждают, что 25 апреля не стоит доверять малознакомым людям. Вероятно, вас заманивают в ловушку, сообщает Zakon.kz.

Овен

Возможны конфликты на работе. Рискуете нажить себе влиятельных врагов или надолго испортить отношения с союзниками. Не тратьте время на то, чтобы доказывать свою правоту.

Телец

Лучше медленнее, но верно идти к цели. Такой подход позволит достичь успеха там, где другие потерпели неудачу. Хорошее стечение обстоятельств позволит вечером отдохнуть от суеты.

Близнецы

Полезен будет опыт, полученный ранее. Он поможет многим избежать ошибок. Помощь потребуется друзьям, старайтесь не отказывать им.

Рак

Иногда мелкие недоразумения становятся причиной конфликтов. На работе личные симпатии и антипатии мешают принять правильное решение. И не совершайте крупных покупок.

Лев

Сосредоточьтесь на самостоятельной работе, отложив переговоры. Обсуждать любые вопросы стоит во второй половине дня.

Дева

Нежелательно обсуждать других, да и делиться собственными секретами не стоит. Чем меньше вы сейчас говорите, тем лучше.

Весы

Сохранив позитивный подход, есть шанс достичь успеха. Не исключены финансовые трудности. Будьте осторожны с деньгами.

Скорпион

Окружающие чаще обычного будут вмешиваться в ваши дела. Не исключено, что из-за каких-то неожиданных событий изменятся планы.

Стрелец

Не влезайте в сомнительные предприятия и не следуйте совету незнакомых людей. Лучше в одиночку разбираться даже в самых запутанных историях.

Козерог

Не исключено, что придется отправиться в какие-то незапланированные поездки, отказавшись ради них от назначенных встреч.

Водолей

Настроившись на более серьезный лад, поймете, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Вас поддержат люди, интересовавшиеся ранее только своими делами.

Рыбы

Соберите волю в кулак, наметьте важные цели и идите к ним. Не обращайте внимание на преграды, завистников.

Ранее астрологи назвали знаки, которые сорвут джекпот в конце недели.