Астрологи назвали знаки, которые сорвут джекпот в конце недели

Астрологи перечислили счастливчиков, которые могут неожиданно обогатиться в эти выходные, сообщает Zakon.kz.

Лев

Скоро поступит выгодное предложение или щедрая благодарность за ранее проделанную работу. Вам стоит ответить щедростью и в ответ. Конец недели особенно благоприятен для переговоров, покупок и любых действий, связанных с деньгами.

Скорпион

Возможны неожиданные источники дохода или возможность сделать правильный шаг в сторону финансовой стабильности. Деньги могут прийти оттуда, откуда вы не ожидали. Главное, не игнорировать подсказки.

Козерог

Возможно подписание важного документа, утверждение бюджета, возврат долгов или премия. Вы сумеете грамотно распорядиться тем, что получите, и заложите прочную основу на будущее.

Ранее были названы три знака зодиака, которых на днях ждет подарок судьбы.