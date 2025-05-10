Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым повезет только после 35

Астрологи успокаивают: иногда нам приходится немного подождать, чтобы все наши мечты сбылись – по астрологическим причинам, сообщает Zakon.kz.

По информации Mixnews, у четырех знаков зодиака жизнь поменяется к лучшему после 35 и даже после 40. Среди них:

Козерог

Когда настанет пора наслаждаться жизнью? Ответ кроется в циклах Сатурна, особенно в периоде противостояния Сатурна. Козероги переживают это трижды – в 14, 44 и 74 года, но самый важный период приходится на возраст около 44 лет. Именно тогда они достигают пика своей карьеры, и годы упорного труда наконец-то приносят плоды.

Рак

Первые хорошие возможности могут появиться в возрасте 18–19 лет (первое возвращение лунных узлов), но настоящий поворотный момент наступает в 36–37 лет. В этот момент транзитные лунные узлы (связанные с судьбой) возвращаются в положение, в котором они находились при рождении. Поскольку узлы тесно связаны с Луной, Раки в этот период особенно чувствуют поддержку Вселенной. Это время глубокого самосознания.

Стрелец

Жизнь Стрельца, полная веселья, спонтанности и риска, начинает меняться во время возвращения Сатурна (примерно в возрасте 30 лет). В этот период они сталкиваются с дисциплинирующей энергией Сатурна, которая контрастирует с их природным оптимизмом. Примерно к 35 годам им придется научиться сочетать веру Юпитера в лучшее с ответственностью Сатурна. Этот баланс приводит к более устойчивому и осознанному оптимизму.

Водолей

Самый захватывающий период для них наступает в возрасте от 40 до 44 лет (оппозиция с Ураном) – время, которое в астрологии часто называют "кризисом среднего возраста". Хотя эта фаза трансформации затрагивает все знаки, для Водолея она особенно важна. Ощущение того, что они – белые вороны , которое, возможно, преследовало их раньше, теперь становится источником вдохновения. Полузабытые идеи трансформируются в революционные проекты.

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