Астрологи перечислили знаки, которых захлестнет денежный поток в мае
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Астрологи прогнозируют, что в мае 2025 года особенно в денежных вопросах повезет нескольким знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала НТР, среди них есть:
- Телец – май станет звездным месяцем для вашей карьеры и доходов. Возможны выгодные предложения, премии или неожиданные финансовые поступления.
- Лев – вас ждут удачные сделки, успешные переговоры и даже шанс увеличить капитал за счет инвестиций;
- Скорпион – вероятен крупный финансовый прорыв, особенно если вы рискнете и проявите инициативу;
- Козерог – упорная работа наконец принесет плоды: возможны повышение, бонусы или выгодный контракт;
- Рыбы – май принесет денежную удачу, особенно в творческих проектах или нестандартных источниках дохода.
Астрологи советуют не упускать возможности, но и не рисковать без надобности. Лучшие дни для финансовых операций – период растущей Луны (8–22 мая).
Ранее астрологи назвали три знака зодиака, на которых обрушится удача 8 мая.
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