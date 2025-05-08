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Астрологи перечислили знаки, которых захлестнет денежный поток в мае

Люди, деньги, офис, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 08:20 Фото: pexels
Астрологи прогнозируют, что в мае 2025 года особенно в денежных вопросах повезет нескольким знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала НТР, среди них есть:

  • Телец – май станет звездным месяцем для вашей карьеры и доходов. Возможны выгодные предложения, премии или неожиданные финансовые поступления.
  • Лев – вас ждут удачные сделки, успешные переговоры и даже шанс увеличить капитал за счет инвестиций;
  • Скорпион – вероятен крупный финансовый прорыв, особенно если вы рискнете и проявите инициативу;
  • Козерог – упорная работа наконец принесет плоды: возможны повышение, бонусы или выгодный контракт;
  • Рыбы – май принесет денежную удачу, особенно в творческих проектах или нестандартных источниках дохода.

Астрологи советуют не упускать возможности, но и не рисковать без надобности. Лучшие дни для финансовых операций – период растущей Луны (8–22 мая).

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, на которых обрушится удача 8 мая.

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Аксинья Титова
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