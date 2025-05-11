Удивительные идеи и ревность: гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 11 мая 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В душе Овна проснется Отелло. Весь день поведение любимого человека будет казаться ему подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Творческий потенциал Тельца достигнет максимума. В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься, небрежно оставляя за спиной недовольных конкурентов. Сегодня у Тельца есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Перед Близнецами редко будет возникать дилемма "хочу-не хочу". На первом месте будет стоять слово "надо". При этом любые свои обязанности Близнецам сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердствуйте, чтобы выскочкой не прослыть. И с эмоциями аккуратнее! Может полыхнуть.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ничто не сможет испортить Раку настроение больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Рака на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимание, тем более что талантов у Рака из-за них меньше не станет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти. Вообще же звезды будут склонять Льва к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать ее мозг, что она способна потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Деве полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы рискуют поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется. Сосредоточьтесь лучше на своих – в этом случае звезды предвещают вам финансовый успех. В противном же случае весь день может пойти наперекосяк. Особенно Весам следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное и полезное – сегодня вы можете добиться грандиозных успехов и в бизнесе, и в карьере. Ну или хотя бы уборку сделайте, или шопингом займитесь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Взгляды Стрельца будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Ему будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Стрелец по своей воле влезать сегодня будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на спокойное решение своих собственных задач. И это правильно, потому что именно такое вот душевное равновесие обеспечит ему сегодня благосклонность фортуны.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В голову Козерога может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея. На первый и на второй взгляд она будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Козерогу сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться. Другой вопрос – сколько сил и средств на это понадобится и какую дыру в финансах эта идея оставит.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей способен показать в своих делах очень неплохие результаты. Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Водолей может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема. Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Девизом дня у Рыб станет: "Быстрее, выше, сильнее!". Весь день они будут испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Рыб все это будет носить характер игры, в которой им хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого, если не давать воли негативным эмоциям и не насмешничать? И еще одна вещь, за которую Рыбам сегодня ни в коем случае нельзя браться, – это азартные игры: затянет.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.