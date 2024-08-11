Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 11 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей личной жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Любовный прогноз на сегодня для Овна просто замечательный, но чтобы он осуществился, ему надо привести в порядок кое-что в своих делах. Возможно, между Овном и его любимым человеком произошли какие-то трения или ссоры, которые необходимо загладить. Если и так, то чего ждать? Кому-то ведь надо сделать первый шаг? Звезды советуют Овну сегодня сделать своему любимому щедрый подарок, который заставит его забыть об обидах и порадует обоих, – к примеру, набор роскошного двуспального шелкового белья.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды советуют Тельцу посмотреть на себя глазами своего любимого человека. Почему ему не до конца верится в искренность комплиментов избранника? Телец считает, что на самом деле не соответствует таким высоким критериям? Достаточно Тельцу сегодня посмотреть на себя глазами того, кто его любит, и ему станет ясен ответ. Все, чего ему на самом деле не хватает, – это уверенности в себе. Если другие восхищаются достоинствами Тельца, то он и сам должен собой гордиться!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам желательно прислушаться к своим фантазиям и снам. В последнее время они могли быть у них очень яркими и даже навязчивыми. Стоит отнестись к ним всерьез, как к подсказке своего мозга. Что подсознание хочет с их помощью сказать? Может быть, оно о чем-то предупреждает? Сегодня ответ на этот вопрос поможет Близнецам лучше понять, что происходит в их отношениях с любимым человеком, и сделать первые шаги к решению этих проблем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак имеет все шансы докопаться до сути того, что происходит. Если в отношениях с любимым человеком что-то вызывает недоумение или если какая-то часть его жизни остается скрытой, Рак может пролить свет на эти тайны. Нечто важное Рак способен узнать, задав своему любимому вопрос прямо в лоб. А если он расскажет не все – надо внимательно последить за тем, что вокруг него происходит. Сегодня сама жизнь может в любой момент удовлетворить любопытство Рака.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды советуют Льву проявить любовь и заботу по отношению к тому, кто ему дорог. Причем сделать это лучше всего в самой что ни на есть вещественной форме: в виде подарка. Что лучше подарка способно мгновенно поднять настроение любимому человеку, заставив его забыть о мелких трениях и неурядицах? Правильно, ничего! Поэтому скупиться сегодня не стоит: Лев должен подарить партнеру то, что действительно доставит ему радость.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня перед Девой в полный рост встанет проблема домостроя. Она и ее любимый человек будут склонны давить друг на друга, пытаясь силой навязать свои решения или мысли. Это может стать настоящим испытанием для нервов. Чтобы не раздувать конфликт, Деве надо честно ответить на вопрос: "Что происходит?". Ее избранник хочет слишком многого? Или это сама Дева реагирует слишком эмоционально? Если дело только в запросах партнера, сегодня необходимо поговорить с ним откровенно, по душам.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут как никогда склонны во всем сомневаться. Особенно в своих любовных отношениях, которые вначале выглядели так заманчиво, а теперь, похоже, не вполне оправдывают возложенных на них надежд. Тем не менее, сегодня рано делать выводы и тем более предпринимать какие-то конкретные шаги. "Растрепанность" чувств Весов – всего лишь дань настроению и расположению звезд. Уже завтра их взгляд на ситуацию может кардинально измениться.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня для Скорпиона в любви начинается время больших свершений и перемен. Звезды говорят: во всем, что касается сферы отношений и чувств, ему пора начинать осуществлять те планы, которые он задумал. У Скорпиона есть все необходимое для того, чтобы уже сегодня начать претворять свои идеи в жизнь. Когда же ему это удастся, и он, и его любимый человек от этого только выиграют.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня у одинокого Стрельца будет возможность встретить того или ту, кто отвечает всем его ожиданиям. Однако придется проявить немало настойчивости и смекалки, чтобы получить от этого человека приглашение на любовное свидание. Так уж сегодня сложились звезды, что ответный интерес вряд ли вспыхнет в собеседнике сам собой, будто по волшебству. Стрелец должен заинтриговать его, дать понять, на что он способен, проявить чудеса соблазнения. В противном случае это многообещающее знакомство так и останется мимолетным.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня звезды призывают Козерога заняться самоанализом, взяв за пример прошлые отношения. Ему стоит попытаться ответить на вопрос, что и в какой момент в них пошло не так? Что он делал правильно, а что (если бы была такая возможность) хотел бы в своих действиях изменить? После этого Козерог должен вернуться в день сегодняшний: не напоминают ли его отношения с любимым человеком ту, прошлую, ситуацию? Если существует сходство, значит, Козерог может сделать вывод о том, как нужно действовать дальше.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды придают Водолею веселый и энергичный, солнечный настрой. Это отличное время для того, чтобы провести его рядом с любимым человеком, делясь с ним позитивом и наслаждаясь искренностью общения и душевным теплом. Если же Водолей пока еще не решился дать понять кому-то о своих чувствах, сегодня он это прекрасно может осуществить даже без слов с помощью своего лучезарного взгляда и ослепительной улыбки.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды склоняют Рыб проявлять в отношениях с любимым человеком максимум естественности, искренности и простоты. Как часто мы хотим казаться лучше, чем есть, в глазах того, кто нам небезразличен! Сегодня – отличный день для того, чтобы Рыбы сняли пластмассовую корону идеальной принцессы (или принца), открыв свое настоящее лицо. Им необходимо показать своему любимому, кто они в обычной жизни, поговорить с ним дружески, по душам. Рано или поздно сделать это все равно придется, сегодня же, открыв свое сердце, Рыбы могут рассчитывать на понимание и на искренность в ответ.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.