Что делать, если затопили соседи: инструкция для казахстанцев

Казахстанцам напомнили про важную инструкцию. Она касается того, что необходимо делать в случае, если вас затопили соседи. Главное, как уточняют специалисты, не паниковать и действовать по четкому плану, сообщает Zakon.kz.

Краткий план действий выглядит так:

Зафиксируйте ущерб (сделайте фото/видео повреждений (мебель, стены, техника). Сообщите виновнику (свяжитесь с соседями, чтобы выяснить причину и остановить протечку). Обратитесь в управляющую компанию, чтобы составить акт о заливе. Пригласите независимого эксперта для расчета стоимости ремонта. Если соседи не признают вину, готовьте иск с актом и оценкой в суд.

Также, как сказано в Telegram-канале Aqparat saqshysy, стоит проверить свою страховку жилья – она может покрыть убытки.

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