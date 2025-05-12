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Советы

Что делать, если затопили соседи: инструкция для казахстанцев

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам напомнили про важную инструкцию. Она касается того, что необходимо делать в случае, если вас затопили соседи. Главное, как уточняют специалисты, не паниковать и действовать по четкому плану, сообщает Zakon.kz.

Краткий план действий выглядит так:

  1. Зафиксируйте ущерб (сделайте фото/видео повреждений (мебель, стены, техника).
  2. Сообщите виновнику (свяжитесь с соседями, чтобы выяснить причину и остановить протечку).
  3. Обратитесь в управляющую компанию, чтобы составить акт о заливе.
  4. Пригласите независимого эксперта для расчета стоимости ремонта.
  5. Если соседи не признают вину, готовьте иск с актом и оценкой в суд.

Также, как сказано в Telegram-канале Aqparat saqshysy, стоит проверить свою страховку жилья – она может покрыть убытки.

Ранее британский ортопед-хирург Касер Назир предупредил, что шлепанцы – не самый лучший выбор обуви для летнего периода: открытая конструкция шлепанцев делает ноги уязвимыми к травмам – ушибам пальцев, порезам, ссадинам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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