Что делать, если затопили соседи: инструкция для казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Казахстанцам напомнили про важную инструкцию. Она касается того, что необходимо делать в случае, если вас затопили соседи. Главное, как уточняют специалисты, не паниковать и действовать по четкому плану, сообщает Zakon.kz.
Краткий план действий выглядит так:
- Зафиксируйте ущерб (сделайте фото/видео повреждений (мебель, стены, техника).
- Сообщите виновнику (свяжитесь с соседями, чтобы выяснить причину и остановить протечку).
- Обратитесь в управляющую компанию, чтобы составить акт о заливе.
- Пригласите независимого эксперта для расчета стоимости ремонта.
- Если соседи не признают вину, готовьте иск с актом и оценкой в суд.
Также, как сказано в Telegram-канале Aqparat saqshysy, стоит проверить свою страховку жилья – она может покрыть убытки.
Ранее британский ортопед-хирург Касер Назир предупредил, что шлепанцы – не самый лучший выбор обуви для летнего периода: открытая конструкция шлепанцев делает ноги уязвимыми к травмам – ушибам пальцев, порезам, ссадинам.
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