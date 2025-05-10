Врач рассказал, какую обувь нельзя часто носить летом

Британский ортопед-хирург Касер Назир предупредил, что шлепанцы – не самый лучший выбор обуви для летнего периода, сообщает Zakon.kz.

Эксперт подчеркнул, что ношение шлепанцев может серьезно повлиять на здоровье опорно-двигательного аппарата. Об этом он рассказал в интервью Daily Mirror.

По словам специалиста, в шлепанцах свод стопы остается без необходимой поддержки, что повышает риск развития подошвенного фасцита – болезненного воспаления ткани в нижней части стопы. Кроме того, такая обувь часто становится причиной болей в коленях, бедрах и спине из-за неправильного распределения нагрузки.

"Открытая конструкция шлепанцев делает ноги уязвимыми к травмам – ушибам пальцев, порезам, ссадинам", – отметил Назир.

Он порекомендовал альтернативу – сандалии-слайдеры с широким и плотным ремешком, которые лучше фиксируют стопу и снижают нагрузку на суставы.

Врач также предостерег от частого ношения обуви на шпильке. По его словам, это грозит воспалением нервов и тканей вокруг гороховидных костей, расположенных у основания больших пальцев. Эксперт добавил, что даже более низкий "каблук-рюмочка" может быть вреден из-за узкого носка, который сдавливает пальцы и способствует их деформации.

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