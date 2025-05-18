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Астрологи рассказали, как знаки зодиака переживают расставание

Руки, кольцо, диван, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 08:16 Фото: pexels
Разрыв с любимым человеком – это всегда испытание, и каждый справляется с ним по-своему. Кто-то плачет под одеялом, а кто-то отправляется в путешествие за новыми эмоциями, сообщает Zakon.kz.

По информации Mixnews, звезды влияют на наши реакции в моменты сердечной боли следующим образом:

Телец

Телец знает толк в удовольствиях, и еда для него – лучший антидепрессант. После разрыва он зажигает свечи, включает уютный плейлист и устраивает себе вечер гурмана.

Скорпион

Скорпион не из тех, кто тихо плачет в подушку: пара намеков друзьям, случайный пост в соцсетях, и вот уже все обсуждают промахи бывшего партнера. Скорпион не простит и не забудет, но сделает вид, что уже счастлив.

Водолей

Для Водолея разрыв – это повод переизобрести себя. Он экспериментирует с имиджем и сияет так, что все вокруг удивляются.

Овен

Овен не из тех, кто будет лить слезы в тишине. Энергия после разрыва требует выхода, и спорт становится идеальным решением. Марафон, кроссфит или бокс – гнев превращается в мышцы.

Дева

Дева не терпит хаоса, особенно эмоционального. После расставания она берется за швабру и пылесос, чтобы навести идеальный порядок. Разобрать гардероб, выбросить старые вещи, переставить мебель – вот что настоящая медитация.

Весы

Весы, которыми управляет Венера, находят утешение в магазинах. Они тратят чуть больше, чем планировали, но комплименты и восхищенные взгляды стоят того.

Стрелец

Стрелец не сидит на месте, особенно после разрыва. Душа жаждет приключений, будь то спонтанная поездка на море или трехмесячное путешествие по Азии.

Рыбы

Чувствительные Рыбы переживают расставание глубоко. Их спасение – в творчестве. Они берут красивую тетрадь и выплескивают эмоции на бумагу. Дневник становится их личным терапевтом, помогая разобраться в чувствах и мечтах.

Близнецы

Близнецы не созданы для одиночества. После разрыва они отправляются на вечеринку. Танцы, смех, новые знакомства – вот их лекарство. Их девиз: жизнь слишком коротка, чтобы грустить.

Рак

Рак переживает разрыв как маленькую трагедию, но оптимизм не угасает. Он верит, что настоящая любовь еще впереди, а пока фильмы с хэппи-эндом помогают мечтать о будущем.

Лев

Лев не позволит разрыву затмить его сияние. Он обновляет профиль, публикует знойные селфи и собирает лайки. Лев покажет бывшему, что он потерял настоящую звезду.

Козерог

Козерог не тратит время на слезы. Разрыв – это сигнал сосредоточиться на главном: успехе. Он с головой уходит в работу, ставит амбициозные цели и рвется к повышению. Бывший? Он уже в прошлом, а Козерог штурмует новые вершины.

Ранее астрологи рассказали, что мешает разбогатеть всем знакам зодиака.

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Аксинья Титова
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