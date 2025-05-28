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Советы

Ученые ответили, почему не стоит запрещать себе есть "вредные" продукты

Питание, еда, хлеб, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 07:59 Фото: pexels
Потребители часто сталкиваются с советами исключить из рациона "вредные" продукты, чтобы избежать ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака, сообщает Zakon.kz.

Научные исследования подтверждают риски, связанные с потреблением сахара, трансжиров, газировки и обработанного мяса, но практика показывает, что полный отказ от них редко работает. Потому что еда – это не только биология, но и психология, эмоции и привычки.

Как передает Oxu.Az, российский врач-гастроэнтеролог и клинический нутрициолог Анна Кициева рассказала об этом.

"ВОЗ рекомендует сократить ежедневное употребление свободных сахаров не менее чем на 10%, но наибольшую пользу для здоровья принесет употребление не более 25 г сахара (6 чайных ложек) в день", – объяснила она.

Жирные и жареные продукты, богатые трансжирами (например, фастфуд, чипсы), могут приводить к повышению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижению уровня "хорошего" (ЛПВП). Кроме того, эти продукты имеют высокую калорийность и очень низкое содержание полезных нутриентов. А сладкие газированные напитки приводят к избыточному поступлению в организм сахара, красителей, ароматизаторов.

Но строгие диеты, исключающие "вредные" продукты, часто приводят к формированию срыва, чувству вины и циклическому перееданию.

"Любой запрет – это стресс для организма, и, соответственно, многие начинают использовать еду как способ справиться с эмоциями и психологическим состоянием", – сказала врач.

По ее словам, лучше соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать срывов. Например, взять за правило питание 80/20:

80% вашего ежедневного рациона должно быть полезным и сбалансированным по нутриентам (белки, жиры, углеводы, клетчатка), а 20% – это продукты, которые доставляют удовольствие.

Возможно, они не будут соответствовать здоровому питанию, но это даст вам внутреннюю свободу выбора и отсутствие ощущения запрета, посоветовала эксперт. При выборе продуктов обращайте внимание не только на срок годности, но и на состав и пищевую ценность.

Ранее врач назвал полезную привычку перед сном.

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Аксинья Титова
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