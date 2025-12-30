Зловещая угроза новогоднего холодца раскрыта

Холодец отличается высоким содержанием пищевой соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление чревато рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, сообщает Zakon.kz.

C таким опасным предупреждением выступила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Так, согласно международным рекомендациям, содержание насыщенных жиров в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания, что для рациона в 2000 ккал соответствует всего 22 граммам.

По ее словам, мнение о том, что употребление холодца полезно, так как укрепляет связки и суставы, делает кожу более упругой за счет высокого содержания коллагена, не совсем верно.

"Поскольку поступающие с пищей белки под действием пищеварительных ферментов расщепляются в нашем пищеварительном тракте до аминокислот, не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу именно собственного коллагена", – заявила врач в разговоре с журналистом издания РИА Новости.

Кроме того, собеседница агентства добавила, что избыточное потребление пищевой соли может приводить к повышению артериального давления, поэтому рекомендуется суммарно употреблять не более 5 граммов пищевой соли в день.

Соответственно, лучше снизить добавление соли при приготовлении или выбирать менее соленый готовый холодец.

"Такому традиционному новогоднему блюду, как холодец, лучше предпочесть заливное из нежирного мяса курицы, индейки или рыбы. Хорошо, если в заливное будут добавлены овощи и зелень, это обогатит его состав витаминами и минеральными веществами". Антонина Стародубова

В заключительной части специалист добавила, что здоровому человеку можно иногда включать холодец в свой рацион питания, главное – соблюдать меру, порция должна быть небольшой – 100-150 граммов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

