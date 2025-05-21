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Советы

Врач назвал полезную привычку перед сном

привычка перд сном, кефир, здоровье, советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:16 Фото: pxhere
Диетолог-эндокринолог Антон Поляков заверяет, что хороший качественный кефир может нести пользу для человека, если употреблять его перед сном, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточняет врач, за счет микрофлоры, содержащейся в этом продукте, идет стимуляция пищеварения, что благотворно влияет на очищение кишечника.

Далее в разговоре с изданием "АиФ" он подчеркивает: если у человека нормальная переносимость молочного белка казеина, то кефир станет неплохим вариантом для перекуса перед сном.

"Это явно лучше, чем съесть конфету или кусок колбасы, как у нас часто делают. Опять же, употребление кефира благотворно влияет на поддержку микрофлоры кишечника, иммунную систему, короткоцепочечные жирные кислоты восстанавливают клетки кишечника, снижают воспалительные процессы, давят рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры".Антон Поляков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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