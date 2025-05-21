Врач назвал полезную привычку перед сном
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Диетолог-эндокринолог Антон Поляков заверяет, что хороший качественный кефир может нести пользу для человека, если употреблять его перед сном, сообщает Zakon.kz.
Так, как уточняет врач, за счет микрофлоры, содержащейся в этом продукте, идет стимуляция пищеварения, что благотворно влияет на очищение кишечника.
Далее в разговоре с изданием "АиФ" он подчеркивает: если у человека нормальная переносимость молочного белка казеина, то кефир станет неплохим вариантом для перекуса перед сном.
"Это явно лучше, чем съесть конфету или кусок колбасы, как у нас часто делают. Опять же, употребление кефира благотворно влияет на поддержку микрофлоры кишечника, иммунную систему, короткоцепочечные жирные кислоты восстанавливают клетки кишечника, снижают воспалительные процессы, давят рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры".Антон Поляков
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