Врач назвал полезную привычку перед сном

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков заверяет, что хороший качественный кефир может нести пользу для человека, если употреблять его перед сном, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточняет врач, за счет микрофлоры, содержащейся в этом продукте, идет стимуляция пищеварения, что благотворно влияет на очищение кишечника.

Далее в разговоре с изданием "АиФ" он подчеркивает: если у человека нормальная переносимость молочного белка казеина, то кефир станет неплохим вариантом для перекуса перед сном.

"Это явно лучше, чем съесть конфету или кусок колбасы, как у нас часто делают. Опять же, употребление кефира благотворно влияет на поддержку микрофлоры кишечника, иммунную систему, короткоцепочечные жирные кислоты восстанавливают клетки кишечника, снижают воспалительные процессы, давят рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры". Антон Поляков

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