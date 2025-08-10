Можно ли получить идеальный пресс за пять минут в день

Фитнес-эксперт Ирина Ротач заявила о том, что для идеального пресса достаточно заниматься всего пять минут в день, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Men Today со ссылкой на эксперта, для желаемого результата нужно выполнять комплекс упражнений, состоящий из складки, медвежьей походки, скручиваний с касанием ноги и планки с прыжками. По словам Ротач, каждое из упражнений направлено на проработку мышц живота и поддержание сердечно-сосудистой системы.

Она также отметила, что важно выполнять упражнения регулярно и с правильной техникой для достижения заметного результата. Кроме того, необходим правильный рацион с дефицитом калорий для снижения жировой прослойки.

