Советы

Можно ли получить идеальный пресс за пять минут в день

идеальный пресс за пять минут в день, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 00:36 Фото: pixabay
Фитнес-эксперт Ирина Ротач заявила о том, что для идеального пресса достаточно заниматься всего пять минут в день, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Men Today со ссылкой на эксперта, для желаемого результата нужно выполнять комплекс упражнений, состоящий из складки, медвежьей походки, скручиваний с касанием ноги и планки с прыжками. По словам Ротач, каждое из упражнений направлено на проработку мышц живота и поддержание сердечно-сосудистой системы.

Она также отметила, что важно выполнять упражнения регулярно и с правильной техникой для достижения заметного результата. Кроме того, необходим правильный рацион с дефицитом калорий для снижения жировой прослойки.

Ранее сообщалось, как избавиться от пивного живота.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
