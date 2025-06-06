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Названы знаки зодиака, которые долго помнят ошибки близких

Снимки в ящике, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 08:40 Фото: pexels
Некоторые люди обладают феноменальной памятью на ваши промахи. Они не упустят случая напомнить о том, что вы предпочли бы забыть, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews разобрались, кто и как любит возвращаться к прошлому.

Скорпион

Скорпион – это тот самый друг, чья память работает, как шпионская база данных. Задели его за живое? Сказали что-то не то в далеком 2017-м? Не сомневайтесь, он это помнит. И не просто помнит, а ждет идеального момента, чтобы напомнить вам о вашем промахе с щепоткой театральной драмы. Скорпион обожает анализировать людей и их поступки, поэтому ваши старые "грешки" для него – как козырь в рукаве.

Дева

Дева замечает все: от пропущенного дедлайна до того раза, когда вы забыли взять с собой солнцезащитный крем в отпуск. Для Девы порядок – это стиль жизни, а ваши ошибки – это просто материал для анализа. Она искренне верит, что, напоминая вам о прошлом, помогает вам стать лучше. И хотя вы уже забыли тот случай, Дева хранит его в своей идеальной памяти, как трофей.

Козерог

Козерог подходит к вашим ошибкам с практичностью бухгалтера и мудростью философа. Он видит в них уроки, которые вы просто обязаны выучить. Козерог не напоминает о прошлом из вредности – он искренне хочет, чтобы вы стали лучше. Его прагматичный взгляд на жизнь заставляет его помнить каждую ситуацию, где вы действовали необдуманно, и он считает своим долгом указать вам на это.

Так что, если в вашем окружении есть Скорпион, Дева или Козерог, будьте готовы: ваши прошлые ошибки никогда не останутся в прошлом.

Ранее астрологи назвали самые разносторонние знаки зодиака.

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Аксинья Титова
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