Названы знаки зодиака, которым важно зарабатывать больше партнера

Одни знаки зодиака радуются любым успехам любимого человека и гордятся им. Но есть и такие, для кого финансовое превосходство партнера становится вызовом их самооценке, сообщает Zakon.kz.

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Лев

Представители этого знака зодиака рождены быть первыми – и это касается всего, в том числе денег. Для Льва финансы напрямую связаны с признанием, уважением и самоощущением. Он может обожать своего партнера, но внутренне будет переживать, если тот стабильно зарабатывает больше. Особенно болезненно это воспринимается, если успехи партнера оказываются более заметными в обществе.

Козерог

Амбициозный, трудолюбивый и ориентированный на долгосрочный результат Козерог часто с юности строит четкий финансовый план. Успех партнера он воспринимает спокойно – до определенного момента. Но если второй человек в паре начинает не просто зарабатывать больше, а делать это быстрее, легче и с меньшими усилиями, Козерог начинает терять внутренний баланс.

Овен

Конкуренция – вторая натура Овна. И хотя он может быть невероятно щедрым и вдохновляющим партнером, чувство, что его обошли в доходах, может стать болезненным уколом в его эго, особенно если партнер начинает диктовать условия или демонстрировать, пусть даже неумышленно, финансовое превосходство. Овен не выносит, когда ему указывают, как жить, и деньги здесь становятся символом контроля.

Скорпион

Для Скорпиона финансы – не просто способ обеспечить себе жизнь. Это один из инструментов власти. Он тонко чувствует любые смещения баланса и, если партнер начинает зарабатывать больше, у Скорпиона включается потребность вернуть контроль. Он может начать действовать скрытно: проверять, куда идут деньги, влиять на финансовые решения, внедрять систему "все мое – наше и все твое – наше тоже".

Дева

Рациональная и предельно собранная Дева на первый взгляд не озабочена чужими деньгами. Но в партнерстве она может начать ощущать давление, если вторая сторона выходит на принципиально другой уровень доходов. Особенно если у Девы есть ощущение, что она вкладывается больше – морально. Представители этого знака чувствительны к справедливости: если у них возникает мысль, что "все усилия на мне, а вознаграждение – у тебя", это может разрушить даже стабильный союз.

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