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Советы

Названы четыре знака зодиака, которым сложно сказать "нет"

Руки, буквы, слово, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 07:59 Фото: pexels
Для кого-то просто отказать даже самому близкому человеку, но есть знаки зодиака, которым сложно это сделать, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Леди Mail, они все равно найдут возможность высказать свое мнение, но пойдут более длинным путем.

Рак

Если бы Рак наконец научился говорить нет, мир бы определенно стал лучше, а жизнь его близких – легче. Но они А ведь Раки могли бы просто сказать нет.

Весы

Весы точно знают: любое несогласие – это потенциальный конфликт, а конфликтов они боятся больше, чем турист – лесного пожара. И вот тогда, наслаждаясь миром и спокойствием, кое-кто из Весов может даже выразить сожаление: мол, как жаль, что не пригодилась их помощь, – они-то уже почти согласились.

Рыбы

Впрочем, слово "да" вытянуть из представителей этого знака ничуть не проще: если Рыбка не хочет выполнять вашу просьбу, она до последнего будет отделываться общими фразами и уклончивыми "посмотрим". Так что имейте в виду: в случае с Рыбой имеет значение только твердое да (и то не всегда).

Телец

Телец отлично умеет отказывать, но только в том случае, если дело касается посторонних. А вот те, кого он назначил своими, могут буквально веревки из него вить. Правда, если злоупотреблять, то однажды даже медленный Телец сообразит, что, похоже, кое-кто тут слишком хорошо устроился и навсегда выпишет хитреца из близких, да еще и копытом на прощание наподдаст. Так что не злоупотребляйте.

Ранее астрологи рассказали, кому повезет в карьере и финансах в августе.

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Аксинья Титова
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