Астрологи перечислили трех главных счастливчиков июля

Июль 2025 года – месяц, когда астрологический климат обещает неожиданные повороты судьбы, и три знака зодиака окажутся в центре этого звездного внимания, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews уверены, что этот июль будет насыщен событиями для них:

Близнецы

С июля Близнецы получают голос, который невозможно не услышать. Венера входит в ваш знак 4 июля – это взлет харизмы и привлекательности. Ваша речь обретает вес, а идеи – аудиторию. Уран, войдя в Близнецы 7 июля, запускает эпоху открытий и неожиданного везения. Даже случайная идея может обернуться успехом.

Овен

Вы давно ощущали перемены – и вот они. Сатурн и Нептун в вашем знаке создают условия для амбициозных решений. Сатурн с 13 июля в ретрограде подскажет: пора пересмотреть цели, а Полнолуние в Козероге 10 июля осветит карьерный путь и поможет избавиться от страха неудачи.

Водолей

Ваш нестандартный подход к жизни наконец-то приносит плоды. Уран 7 июля входит в Близнецы, активируя область творчества, романтики и самовыражения. Вас ждут неожиданные знакомства, новые вдохновения и даже любовные авантюры. Венера тоже в Близнецах – флирт, легкость и спонтанность гарантированы.

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