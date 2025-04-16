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16 апреля: астрологи назвали четыре главных счастливчика дня

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 08:55 Фото: pixabay
16 апреля 2025 года удача улыбнется четырем знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Телец

Ваша самоценность не должна зависеть от чужих мнений. Позвольте уверенности вести вас. Нужно научиться наслаждаться собственной жизнью.

Рак

Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы полностью принять свою эмоциональную природу. Жизнь научит, как без истощения заботиться о других и получать столько же тепла и поддержки в ответ.

Весы

Вселенная даст понимание, что попытки угодить всем без исключения не помогают выстроить глубокие связи, а наоборот. Возможно, придется распрощаться с людьми, которые лишь использовали ваши ресурсы.

Скорпион

Вам нужно строить жизнь вокруг своей эмоциональной глубины. Не скрывайте истинные мысли. Стараясь держаться подальше от близких связей и все контролируя, вы только отталкиваете благоприятные изменения.

Астрологи уверены, что у каждого человека есть энергетическое поле, которое влияет на окружающих и на его собственную судьбу. Так, у трех представителей зодиакального круга эта энергия настолько мощная, что их присутствие невозможно не заметить.

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Аксинья Титова
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