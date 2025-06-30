Что нужно сделать казахстанцам, чтобы защитить свои персональные данные

Персональные данные – невероятно ценная информация, поэтому мошенники и хакеры пытаются ее украсть. Для этого они осваивают новые технологии, схемы обмана и даже социальную инженерию. Как казахстанцам защитить свои персональные данные, Zakon.kz 30 июня 2025 года рассказали в Fingramota.kz.

Персональные данные – это информация, которая помогает определить человека. К примеру, это ФИО, ИИН, адрес, номер телефона, фото или видео, физиологические особенности и другие сведения. В Казахстане такие данные могут быть в электронном виде, на бумаге или в другом формате.

По уровню доступа персональные данные делятся на два типа:

общедоступные,

ограниченного доступа.

Общедоступные сведения можно найти в телефонных книгах, СМИ или интернете. Данные ограниченного доступа – это такие как ФИО, дата рождения, адрес, ИИН и паспортные данные. Эти сведения защищены законом и чаще всего становятся целью мошенников.

В связи с этим эксперты раскрыли секреты цифровой безопасности.

Не переходите по подозрительным ссылкам

Даже если ваша работа связана с большим количеством переписки, вы ожидаете писем от разных людей – например, с коммерческими приложениями, лучше не открывать все письма подряд и не переходить по подозрительным ссылкам.

Дело в том, что есть опасность фишинга: письмо может быть подделкой – вас попросят перейти по ссылке и ввести логин, пароль, ИИН или данные карты. Визуально сайт будет похож на официальный, но он создан мошенниками, и если вы поделитесь своими данными, то добровольно передадите персональные данные аферистам.

Кроме того, ссылка в письме может вести на файл или сайт, через который на ваш компьютер или телефон установится вирус. А он в состоянии:

украсть персональные данные;

фиксировать нажатия клавиш (мошенников интересуют пароли);

подключить ваше устройство к бот-сети для атак.

Поэтому установите хороший антивирус и с его помощью тщательно проверяйте каждое письмо.

Создавайте резервные копии данных

Одна из самых базовых, но часто упускаемых мер безопасности – регулярное резервирование данных. Оно создает дубликат информации, и, если устройство будет потеряно, украдено или заражено вирусом, вы не потеряете важную информацию.

Делать резервные копии позволяют множество приложений и ресурсов: самые популярные – Google One, iCloud, Acronis Cyber Protect Home Office, Mac Time Machine и так далее. Однако, даже сохраняя резервные копии в облаке, позаботьтесь о его защите: установите надежный пароль, приобретите платную версию, которая предполагает более сложные уровни защиты, не забывайте о двухфакторной аутентификации.

Делайте старые жесткие диски нечитаемыми

На старых компьютерах и смартфонах может храниться много личной информации, а форматирование диска вовсе не удаляет все – большая часть данных остается, и даже при элементарной подготовке мошенникам не составит труда их получить.

Учитывая, как мы любим хранить на устройствах ЭЦП, сканы удостоверений, удостоверений, паспортов и прочих документов, сделать жесткий диск нечитаемым очень важно. К сожалению, самый надежный способ, который на 100% защитит вас от злоумышленников – физическое разрушение диска и дальнейшая его утилизация на свалке.

Защищайте домашнюю беспроводную сеть и не пользуйтесь общедоступными

Чтобы посторонние не подключались к вашему домашнему Wi‑Fi, защищайте его надежным и сложным паролем. Даже если это злоумышленник просто хочет "сэкономить" на интернет‑трафике, есть риск, что он получит доступ к вашим устройствам, а значит, и к вашим персональным данным.

Кроме того, помните, что пользоваться общедоступным Wi-Fi в кафе, аэропортах, торговых центрах – опасно, особенно без дополнительной защиты.

Причина – высокий риск кражи персональных данных и мошенничества. Общедоступные сети редко шифруются, и любой пользователь в радиусе действия может перехватывать трафик. Так что ваши логины, пароли, ИИН, данные банковских карт, документы могут быть перехвачены мошенниками.

Регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах

Злоумышленники ищут уязвимые места, чтобы воспользоваться ими, прежде чем компании-разработчики программного обеспечения смогут их устранить.

Поэтому при выходе новой версии обновляйте программное обеспечение на своем компьютере, планшете и мобильном телефоне как можно скорее. Обновления программного обеспечения часто содержат критические исправления и средства защиты от угроз безопасности. Также обязательно подключите автоматическое обновление антивирусной программы, интернет-браузера, операционной системы, мобильных приложений.

Защитите свои аккаунты надежными паролями и двухфакторной аутентификацией

Онлайн-аккаунты могут содержать много вашей личной информации, поэтому защитите их надежным паролем, который трудно угадать, и включите двухфакторную аутентификацию.

Вы можете выбрать автоматически сгенерированный пароль с помощью менеджера паролей или создать его самостоятельно. Если выбирайте второе, делайте пароль длинным: старайтесь, чтобы он содержал не менее 15 символов. Используйте комбинацию прописных и строчных букв, цифр и символов, но не ставьте в пароль свой день рождения и какие-то важные даты – их нетрудно узнать. Также избегайте использования общепринятых фраз, текстов песен или цитат из фильмов, которые легко может быть угадать хакерская программа.

Фото: fingramota.kz

16 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекли 16,3 млн записей с персональными данными жителей Казахстана. 17 июня в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) заявили, что идет расследование со стороны государства. 18 июня вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков отметил, что в связи с этими событиями перевыпускать ИИН или удостоверение личности бессмысленно.