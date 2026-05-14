Вызовы цифровой эпохи: в Актобе обсудили защиту персональных данных

В Актобе эксперты, ученые и представители госорганов обсудили, как защитить персональные данные граждан в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

На площадке Aqtobe IT Hub прошел научный семинар "Конституционные гарантии защиты персональных данных в Республике Казахстан: основы цифровой безопасности". Мероприятие организовали акимат области и Международный университет "Астана".

Темой встречи стали новые вызовы цифровой эпохи – от информационной безопасности до противодействия дезинформации и повышения медиаграмотности населения.

Как отмечалось на семинаре, президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики. На этом фоне вопросы защиты цифровых прав становятся особенно актуальными.

Участники обсудили положения нового Основного закона, где впервые на конституционном уровне закреплены нормы о защите цифровых прав граждан и безопасности в интернет-пространстве.

В обсуждении приняли участие представители научного сообщества и эксперты в сфере информационной политики. Среди них – заведующая кафедрой "Право" АРУ имени К. Жубанова Айнур Нурутдинова, политолог и PhD Дина Айкенова, а также член научной группы Международного университета "Астана" Каргаш Жанпеисова.

Руководитель научной группы столичного университета Майра Дюсембекова подчеркнула, что цифровая безопасность сегодня напрямую связана с защитой прав и свобод человека.

"Конституционные гарантии в этой сфере формируют основу современной правовой среды, которая должна отвечать вызовам времени", – отметила она.

Председатель совета директоров НАО "Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева" Галым Байтук обратил внимание на важность медиаграмотности и ответственного отношения к информации.

По его словам, эффективное противодействие информационным угрозам возможно только при совместной работе государства, науки и общества.

По итогам встречи участники предложили усилить работу по повышению цифровой грамотности населения и совершенствовать практику защиты персональных данных.