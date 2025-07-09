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Астрологи перечислили знаки зодиака, для которых это лето будет особенным

Природа, трава, небо, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 08:55 Фото: pixabay
Представители некоторых знаков зодиака точно знают: лето – это маленькая жизнь, и прожить ее нужно так, чтобы не пропустить ни одного мгновения, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали, кто в зодиаке лучше всех умеет наслаждаться летом.

Лев

И без того не страдающие от недостатка энергии, летом Львы, кажется, подключаются к солнечной электростанции напрямую. И буквально вынуждены полученные силы и позитивный настрой конвертировать в летние удовольствия – иначе внутренние предохранители перегорят и случится большой взрыв. Лев наслаждается каждым днем лета, не забывая тщательно фиксировать удовольствия в соцсетях на радость и зависть подданным.

Весы

Весы обожают все красивое, а что может быть прекраснее лета? Романтика буквально разлита в воздухе, природа цветет, поет и пахнет – просто бери и наслаждайся! Что Весы с радостью и делают: наслаждаются летом и сами по себе, и в компании, ведь в теплый сезон куда проще организовать общение и совместные активности.

Рыбы

Рыбка скорее откусит себе плавник, чем позволит пропустить самое прекрасное время года. Большие мастера наслаждаться каждым моментом и превращать любые будни в нечто особенное, они даже в условиях острого дефицита времени и денег способны устроить себе сплошной праздник из этих 92 дней. А уж если с ресурсами проблем нет, Рыбки развернутся вовсю и проживут свое лето так, будто оно и вправду маленькая жизнь, причем идеальная.

Ранее были названы три знака зодиака, которые не любят сюрпризы.

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Аксинья Титова
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