Названы три знака зодиака, которые не любят сюрпризы

Если вы собрались разыграть кого-то из этой троицы, советуем допустить, что их реакция окажется вовсе не такой, на которую вы рассчитывали, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail советуют быть внимательными с следующими знаками:

Овен

Сам Овен убежден, что чувство юмора у него ого-го, и вообще, кто тут может шутить и смеяться лучше, чем он? Что немедленно и демонстрирует, попутно смертельно обидев пару-тройку человек. Но насколько Овен толстокож и не чувствителен к собственным шуткам и тому впечатлению, которое они производят на окружающих, настолько восприимчив он к попыткам посмеяться над ним. И если вам дороги отношения с этим болезненно самолюбивым знаком, лучше отложите ваш розыгрыш в долгий ящик.

Козерог

Козерог не прочь посмеяться и вполне способен оценить удачный розыгрыш. Но при одном условии: и то и другое должно появиться исключительно в свое время, а точнее, в тот небольшой его промежуток, который Козерог назначил подходящим для отдыха и веселья. А так как непременное условие удачной шутки – неожиданность и даже внезапность, увы, не остается ни малейшего шанса. Так что советуем даже не тратить время на попытки, если, конечно, вы не готовы согласовывать ваш розыгрыш в трех экземплярах и потом еще бояться пропустить дедлайн.

Скорпион

Честно говоря, нам хотелось бы взглянуть на того оптимистичного и храброго человека, который рискнет разыграть Скорпиона. Причем желательно до того, как он осуществит свой план: потому что после того как объект шутки поймет, что происходит (и кто виноват), смотреть там будет не на что. И не на кого. Мы уже говорили, что самая уязвима часть Скорпиона – это его зона доверия? Так вот, повторим еще раз, а заодно добавим, что любую попытку выставить его в смешном свете Скорпион воспринимает именно так – как обман доверия. И обеспечивает незадачливому шутнику соответствующие последствия.

Ранее были названы три знака зодиака, которые лишь хорошеют с возрастом.