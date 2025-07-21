Астрологи назвали знаки зодиака, которые любят рисковать деньгами

Любовь к риску – это не так плохо, если она подкреплена расчетом. Но некоторые знаки зодиака особенно азартны. Они инвестируют в сомнительные проекты, делают ставки на удачу. Иногда они действительно выигрывают, а иногда – теряют все, но это их ничему не учит, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail перечислили знаки зодиака, для которых риск – это не только способ заработать, но и источник адреналина.

Овен

Овны – прирожденные азартные игроки, причем не только в бизнесе, но и в жизни. Они любят быстрые решения, моментальные выгоды и, если им пообещать мгновенный доход, могут рискнуть, даже не проверяя детали. Их смелость и уверенность позволяют им выходить победителями в сложных ситуациях, но иногда эта же черта приводит к финансовым провалам.

Близнецы

Представители этого знака зодиака рискуют не из-за денег, а из-за любопытства. Им интересно попробовать новую схему заработка, вложиться в стартап, поучаствовать в авантюре. Они могут спонтанно купить акции компании, о которой услышали в новостях, или вложиться в криптовалюту, не до конца разобравшись в теме. Проблема Близнецов в том, что они редко планируют наперед – им важен сам процесс.

Лев

Львы любят ощущение победы, и риск для них – это не просто способ разбогатеть, а возможность доказать, что они лучшие. Они могут инвестировать в дорогие проекты, не боясь проиграть, потому что уверены в своей удаче. Их проблема в том, что иногда они не умеют вовремя останавливаться – если Лев теряет деньги, он может вложить еще больше, чтобы компенсировать потери.

Стрелец

Для Стрельцов риск – это часть жизни. Они могут вложиться в экзотический бизнес, купить лотерейный билет просто ради интереса или поставить деньги на спор. Они верят, что удача на их стороне, и часто это действительно так. Однако иногда их оптимизм мешает им трезво оценить ситуацию, и они могут потерять крупную сумму.

Водолей

Водолеи рискуют осознанно – они не делают ставок на удачу, а скорее инвестируют в идеи, которые кажутся им революционными. Представители этого знака зодиака могут вложиться в технологические стартапы, криптовалюту или необычные проекты, которые большинству кажутся сомнительными. Иногда они оказываются правы и делают состояние, а иногда теряют все.

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