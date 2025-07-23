Астрологи перечислили знаки зодиака, которым сложно просить прощение

Есть люди, которым проще свернуть горы, чем сказать заветное "прости". Они могут глубоко переживать свои ошибки, но признать их вслух – настоящая пытка, сообщает Zakon.kz.

Как поделились астрологи Леди Mail, для некоторых знаков зодиака извинение равносильно утрате контроля, даже если внутри они понимают свою вину.

Лев

Представители этого знака привыкли блистать, вести за собой и быть уверенными в своей правоте. Если Лев допустил ошибку, он скорее найдет способ оправдать себя, чем согласится с тем, что был неправ. Ему важно сохранять образ сильной личности, а извинение кажется признаком слабости.

Скорпион

Скорпионы – одни из самых принципиальных знаков зодиака. Они редко допускают ошибки и уж точно не торопятся признавать их. Даже если внутри они осознают свою вину, гордость не позволит им просто так попросить прощение. Скорпион будет до последнего искать оправдание или переводить разговор в сторону.

Козерог

Для Козерогов извинение – это потеря контроля. Они ценят дисциплину, логику и порядок, поэтому редко считают, что поступили неправильно. Даже если осознают свою вину, они предпочитают загладить ее действиями, а не словами. Извинение для них – нечто формальное, и, если его можно избежать, они именно так и поступят.

Водолей

Водолеи живут по своим правилам и часто не понимают, зачем вообще извиняться, если все можно обсудить. Они не любят формальности и не считают, что признание вины что-то меняет. Если Водолей действительно неправ, он может признать это в разговоре, но ждать от него традиционного "прости" не стоит.

Телец

Представители этого знака зодиака упрямы, но не из злого умысла – просто они твердо уверены в своей правоте. Даже если Телец осознает, что поступил неправильно, он будет надеяться, что окружающие и так поймут его чувства. Он не любит выяснять отношения и тем более не станет извиняться просто потому, что от него этого ждут.

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