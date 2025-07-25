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Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми сложно оборвать отношения

Отношения, природа, парк, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 08:20 Фото: pexels
Некоторые бывшие будто подписывают невидимый контракт: "Ты меня не забудешь. Никогда". Они появляются во снах, всплывают в плейлистах и знают, как всколыхнуть прошлое одним сообщением, сообщает Zakon.kz.

Скорпион

Скорпионы не просто влюбляют – они гипнотизируют. Их взгляды проникают в душу, а загадочная аура создает ощущение, будто между вами существует нечто большее, чем просто чувства. С первых встреч они погружают в атмосферу "мы против всех", где кажется, что только вы понимаете друг друга по-настоящему. Страсть Скорпиона поглощает без остатка, а его эмоциональная глубина может быть как волнующей, так и пугающей.

Лев

С ним вы чувствовали себя как на ковровой дорожке: подарки, пафос, внимание – он умеет произвести впечатление. Лев любит блистать и делает все, чтобы и вы сияли рядом с ним. Он делает из отношений спектакль, в котором вы играете главную роль – но при одном условии: восхищение должно быть направлено на него. Он балует, но требует аплодисментов. Обожает, но жаждет признания. И вот вы смотрите на свою жизнь без него – и она как будто сбавила яркость. Потому что сказка закончилась, а реальность вдруг кажется обыденной.

Близнецы

С бывшими-Близнецами все начиналось как вечеринка идей. Разговоры до утра, шутки на грани гениальности, постоянное ощущение, что вы попали в мир, где никто не скучает и все возможно. С ними легко и интересно – как с лучшим другом, с которым при этом еще и флирт витает в воздухе. Близнецы быстро сближаются, дарят чувство, что вы нашли родственную душу. Но не спешите расслабляться – в один день они могут быть внимательными романтиками, а на следующий холодными циниками. После расставания они не исчезают навсегда – просто делают это по графику луны. Пропадают на месяцы, а потом внезапно присылают мем, понятный только вам двоим.

Рыбы

Бывший-Рыбы – это тот, кто однажды сказал: "Ты – мое предсказание", и вы поверили. Они умеют очаровывать нежно, почти без слов: музыка, стихи, совпадения, намеки на кармическую связь – все это их фирменный стиль. В отношениях Рыбы плетут волшебную атмосферу, в которой вы чувствуете себя героиней трогательной мелодрамы. Они помнят ваши мечты, страхи, фразы и даже то, как вы плачете. После расставания они становятся поэтами драмы. Рыбы играют на струнах души с мастерством дирижера.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые не выносят конкуренции.

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Аксинья Титова
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