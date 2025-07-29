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Астрологи назвали знаки зодиака, которые считаются "хроническими" огородниками

Грядки, садовод, растения, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 08:56 Фото: pexels
Есть знаки зодиака, у которых в летний сезон всегда самый завидный урожай, самый пышный цветник, а в саду вызревают даже те фрукты, которые не приспособлены для нашего климата, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Lady Mail, вот троица, которая не может забыть о даче.

Телец

Есть дачи без Тельцов, но вот Тельцы без дачи – зрелище настолько редкое, насколько и душераздирающее. Ведь этот земной знак буквально создан для садоводства, огородничества и всего, что может предложить справочник "Лучшие растения Земли и окрестностей". Земля отвечает им полной взаимностью: кажется, воткни он грабли черенком вниз, и те прорастут и осенью порадуют обильным урожаем.

Скорпион

Скорпионы не особенно стремятся это афишировать, но вообще-то многие представители этого знака не против сада или огорода: копаясь в земле, они неплохо отдыхают, расслабляются и запасаются энергией. И если люди в присутствии Скорпиона часто чувствуют себя неуютно, то растения, наоборот, к ним тянутся: иной Скорпион и на родном балконе может вырастить урожай получше, чем некоторые в теплице.

Рак

Еще один садовод-чемпион, Рак берет настойчивостью и усердием: к сезону начинает готовиться еще осенью, когда предыдущий урожай кабачков еще не весь пристроен. Рассаду проращивает заблаговременно, обязательно сверяясь с лунным календарем, справочником садовода и огородника. На самой даче тоже работает усердно и упорно, удобрения и семена подбирает исключительно наивысшего качества. Природа просто не может проигнорировать такую заботу и каждый год радует Рака отличным урожаем.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, для которых любовь – лучший мотиватор.

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Аксинья Титова
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