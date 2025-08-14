Названы три знака зодиака, которые любят громкую роскошь

Месяц сидеть на гречке и воде, но купить-таки самый модный и статусный телефон или туфли из лимитированной коллекции? К этому склонны представители некоторых знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили астрологи Леди Mail, как правило, денег у них хватает даже на самый тяжелый люкс – и не всегда своих.

Стрелец

Сколько бы Стрелец ни зарабатывал (а обычно у представителей этого знака с доходами все в порядке), к концу месяца на его карточке опять образуется удручающая пустота. А все почему? Потому, что снова ему на глаза коварно бросилась самая лучшая и навороченная палатка с автонадувом, подогревом и такими водооталкивающими свойствами, что хоть на "Титаник" бери вместо спасательной шлюпки. Деньги – пыль, а вещи у Стрельца должны быть самые лучшие.

Лев

Лев, конечно, прекрасно умеет принимать неброскую роскошь, когда вроде бы все очень просто, но понимающие люди только икают, представив, во сколько эта простота обходится. Но приобретать громкую роскошь он умеет еще лучше, а главное – именно она больше всего соответствует Львиной натуре.

Телец

Телец не то, чтобы стремится к роскоши – он просто хочет, чтобы его жизнь была максимально удобной и красивой. И кто виноват, что удобный дом для Тельца – это трехэтажное поместье с садом и винными погребами в несколько километров длиной (еще хорошо бы и виноградничек свой сразу!), а цена на все, что он готов признать красивым, начинается от суммы с пятью нулями?

