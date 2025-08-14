#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Советы

Названы три знака зодиака, которые любят громкую роскошь

Курорт, туризм, пальмы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 05:30 Фото: pixabay
Месяц сидеть на гречке и воде, но купить-таки самый модный и статусный телефон или туфли из лимитированной коллекции? К этому склонны представители некоторых знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили астрологи Леди Mail, как правило, денег у них хватает даже на самый тяжелый люкс – и не всегда своих.

Стрелец

Сколько бы Стрелец ни зарабатывал (а обычно у представителей этого знака с доходами все в порядке), к концу месяца на его карточке опять образуется удручающая пустота. А все почему? Потому, что снова ему на глаза коварно бросилась самая лучшая и навороченная палатка с автонадувом, подогревом и такими водооталкивающими свойствами, что хоть на "Титаник" бери вместо спасательной шлюпки. Деньги – пыль, а вещи у Стрельца должны быть самые лучшие.

Лев

Лев, конечно, прекрасно умеет принимать неброскую роскошь, когда вроде бы все очень просто, но понимающие люди только икают, представив, во сколько эта простота обходится. Но приобретать громкую роскошь он умеет еще лучше, а главное – именно она больше всего соответствует Львиной натуре.

Телец

Телец не то, чтобы стремится к роскоши – он просто хочет, чтобы его жизнь была максимально удобной и красивой. И кто виноват, что удобный дом для Тельца – это трехэтажное поместье с садом и винными погребами в несколько километров длиной (еще хорошо бы и виноградничек свой сразу!), а цена на все, что он готов признать красивым, начинается от суммы с пятью нулями?

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые не выносят лжи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: