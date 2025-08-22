#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Советы

Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть секреты даже от самых близких

Свеча, ритуал, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 08:15 Фото: pexels
Существуют секреты, которые представители некоторых знаков зодиака скрывают от всех, какие-то – от самых близких, а какие-то – от самих себя. Самое разумное, что можно с этим сделать, – это притвориться, что никаких тайн здесь нет, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail предупреждают: даже не пытайтесь выведать эти секреты.

Скорпион

Весь Скорпион – это один огромный черный ящик, набитый секретами по самую крышку, и нужно быть очень смелым (и оптимистичным) человеком, чтобы рискнуть и сделать попытку его открыть. Потому что каждый секрет Скорпиона – это зона его уязвимости, а ее эти ребята охраняют так же, как Кощей свою иглу. Причем ровно по той же причине.

Дева

У всякой Девы есть маленький потайной чуланчик (или большой потайной замок или даже остров) внутри ее многогранной личности, куда она время от времени сбегает и куда закрыт доступ вообще всем. Как бы сильно Дева не была влюблена и насколько близкими не были бы ее отношения с кем-то, полностью впустить человека в свое частное пространство она не способна, да и не очень-то хочет, честно говоря.

Водолей

Водолей вполне может поспорить со Скорпионом за звание самого скрытного знака зодиака, но делать этого не будет по одной простой причине: чем меньше людей будет знать, что у Водолеев бывают секреты, тем всем (особенно Водолеям) будет лучше. Эти ребята ценят две вещи: свою свободу и свое спокойствие – и неспособны ими поступиться даже в тех случаях, когда их секреты явно вредят отношениям с близкими.

Ранее были названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака
Советы
05:59, Сегодня
Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
Советы
02:59, 22 августа 2025
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: