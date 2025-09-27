Как отсрочить старение: врачи назвали рабочие методы

"Эликсира молодости" – лекарства, способного омолодить организм, – конечно, не существует. Однако способы отсрочить старение все же есть, сообщает Zakon.kz.

"Старение – сложный, многогранный процесс, повлиять на него можно только комплексно", – подчеркивает президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

По словам врача, скорость старения определяется еще до рождения и зависит от здоровья родителей, особенно матери во время беременности.

Патологии, гестационный диабет, гипертония или курение могут "запрограммировать" у ребенка более раннее старение.

Гериатр в разговоре с изданием РБК Life рекомендует задумываться о долголетии заранее.

К примеру, стоит ввести в привычку не менее 150 минут аэробных нагрузок (ходьба, плавание, велосипед) в неделю и 2-3 силовые тренировки для сохранения мышц.

Стоит уточнить, мышцы не только орган движения, они выделяют миокины – биологически активные вещества, которые оказывают противовоспалительный эффект, что помогает замедлять старение.

"Молодые люди часто не думают о том, что будет через 20-30 лет, но именно привычки юности задают траекторию старения. Секрета здесь нет: все решает здоровый образ жизни. Даже получение образования играет свою роль: оно продлевает социальную активность и положительно влияет на когнитивные функции". Ольга Ткачева

Также большое значение имеют общение и социальная активность.

В "голубых зонах" долгожители много общаются, поддерживают тесные связи, участвуют в жизни сообществ. Это доказанный фактор долголетия.

Термин "голубые зоны" был предложен в 2005 году журналистом National Geographic Дэном Бюттнером для обозначения регионов мира, жители которых отличаются крепким здоровьем и долголетием. К таким зонам относятся Окинава (Япония), Сардиния (Италия), Лома-Линда (Калифорния, США), полуостров Никоя (Коста-Рика) и Икария (Греция). Жители этих регионов часто доживают до 90 и даже 100 лет и реже страдают от возрастных заболеваний.

Образ жизни в "голубых зонах" характеризуется умеренной физической активностью, в их рационе преобладает растительная пища, а потребление белка (особенно животного происхождения) сведено к минимуму.

