Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 17 августа 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Энергия у Овна будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Овен сегодня может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Овну сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды обещают, что дела у Тельца уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Телец заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы способны на многое. Звезды гороскопа дадут им ясно почувствовать, что их счастье – в их собственных руках. "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" – эта формула должна стать для них путеводной звездой. День наделяет Близнецов такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Они способны держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Близнецов есть амбициозный, нацеленный в будущее план, сегодня самое время начать действовать.

Рак (21 июня – 22 июля)

День Рака будет наполнен флюидами творчества. Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Рак сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Льва реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Львов, но особенно тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Лев способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Воскресенье – день, когда в жизнь Девы может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды советуют не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Дева не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах, ведь вокруг столько всего интересного. Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Весов внимательности и терпения, они способны делать ошибку за ошибкой. Если же на Весы станет кто-то давить, требуя от них выполнения обязательств, они и вовсе способны взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Весам заниматься лишь тем, что им самим интересно, – другие проекты у них все равно обречены на провал.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Скорпион сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В сердце Стрельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Стрелец способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ. Все, с чем Стрелец будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Стрельцу сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог рискует с головой утонуть в рутине. Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Козерог не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что сегодня такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Козерог только впустую потратит время и силы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

День для Водолея обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах. Возможно, Водолей давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Водолеев, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ожидает день, когда им следует быть осторожными во всем, за что бы они ни взялись: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Рыб может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Рыбы могут с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.