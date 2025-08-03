Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 3 августа 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овна есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Овна нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного! А главное – смелее привлекайте к своим планам окружающих, сегодня благодаря вашей коммуникабельности они готовы будут оказать вам всяческую поддержку.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Если сегодня с самого утра из ушей Тельца начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Тельца в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Тельца во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Близнецов. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Близнецов не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Близнецам выпадет только ближе к вечеру.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ничто сегодня не будет получаться у Рака лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Рака! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Рака если и не бурю, то как минимум желание поворчать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Льва будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Лучше всего сегодня Деве взяться за давно назревшие дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Деву действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы могут найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться им значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Весам не помешает следить за своим языком, поскольку последствия их остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и им самим.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В это воскресенье Скорпиону не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Скорпион сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Для Стрельца актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Стрельца в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Жизнь будет ждать от Козерога решительности и четкости, а вот сам Козерог этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Козерога. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и по возможности отложите дела на потом.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Водолею сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Рыбам и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.