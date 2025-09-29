#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которых нельзя торопить

Ленивец, дорога, кусты, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 08:20 Фото: pexels
Время – категория относительная. Но о том, насколько по-разному оно может течь для каждого из нас, понимаешь, только присмотревшись к некоторым знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail советуют не торопить их, даже если вам кажется, что все пропало и вы безнадежно опаздываете.

Телец

Тельца имеет смысл торопить и тормошить в одном-единственном случае: вы забыли, как это, когда в лоб прилетает "копытом", и хотите освежить это ощущение. Во всех остальных случаях лучше отойти на безопасное расстояние и заняться своим делом. Даже если вам кажется, что Телец безбожно тянет время и вы вот-вот опоздаете и сорвете все сроки навсегда, выдохните и расслабьтесь: эти медлительные товарищи всегда успевают.

Дева

Если Деву поторапливать, она, конечно, ускорится, но результат вам не понравится: дело, может быть, и будет в итоге сделано, но в процессе сама Дева так изнервничается, что в качестве компенсации непременно захочет отъесть кусочек чьих-то нервов. Если же какой-то из важных пунктов будет нарушен, результат получится не идеальным, и Дева расстроится. А расстроенная Дева – это очень неприятно.

Рыбы

Возможность существовать и работать в своем собственном темпе для Рыб – абсолютная необходимость. Несмотря на то, что физически они присутствуют в одном с нами пространстве, кажется, что время для них течет по-своему. С уверенностью можно сказать только одно: если им не мешать, Рыбы отлично умеют управляться с этой капризной категорией и способны в пять минут уложить тот объем дел, с которыми иной Овен и за три дня не управится.

Ранее выяснилось, какие знаки зодиака умеют слушать без непрошеных советов.

Аксинья Титова
